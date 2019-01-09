﻿ В Кемеровской области шесть человек погибли при пожаре, Mixnews.lv

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Трое детей и трое взрослых погибли утром в среду во время пожара в Кемеровской области, в России, пишут РИА Новости.

Известно, что пожар произошел в частном жилом доме.

Во время тушения пожара обнаружены тела трех малолетних детей: пятилетней девочки, семилетнего мальчика, а также четырехмесячной девочки, кроме того, в доме обнаружены тела 41-летней женщины, 42-летнего мужчины и 20-летней девушки.

По предварительной информации, соседи почувствовали запах гари и вызвали сотрудников МЧС, которые в жилище обнаружили погибших.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание - обгорел пластиковый потолок. Семья характеризуется положительно. Предварительно установлено, что все погибшие, кроме 20-летней девушки друг другу приходятся родственниками.

В настоящее время на месте работает следственная группа, в составе которой следователи криминалисты.

Фото: pixabay.com