﻿ Из-за шатдауна США не приняли закон о санкциях против России, Mixnews.lv

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Сенат США отказался голосовать по закону о санкциях против Сирии, России и Ирана из-за того, что с 22 декабря все еще приостановлена работа американского правительства.

Демократы заявили, что не станут голосовать за какие-либо законопроекты, не направленные на прекращение шатдауна правительства, пишет Bloomberg. В итоге 8 января документ "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" поддержали не более двух третей из ста сенаторов.

Дальнейшее рассмотрение законопроекта получило 56 голосов при необходимых 60. После этого лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл внес документ на новое рассмотрение. Санкционная мера потерпела неудачу за несколько часов до телеобращения президента США Дональда Трампа с призывом принять закон о выделении 5,7 млрд долларов на строительство на границе с Мексикой стены от нелегальных мигрантов. Президент аргументировал тем, что на южных границах США "нарастает гуманитарный кризис и кризис безопасности".

Санкционный пакет, заблокированный сенатом, предполагает ограничительные меры в отношении субъектов, ведущих бизнес с правительством президента Сирии Башара Асада, например продающих ему нефтепродукты, авиатехнику или запчасти для военных нужд. Документ вводит ограничения против ближайших союзников Сирии - России и Ирана - за военную и иную помощь Дамаску.

Санкции традиционно предусматривают блокирование находящихся в американской юрисдикции счетов и собственности юридических и физических лиц, отказ в выдаче и аннулирование действующих виз США для таких лиц, отмечает РИА "Новости".

Под санкции подпадает "иностранное лицо, которое является военным подрядчиком, наемником или военизированным формированием, сознательно действующим в качестве военного на территории Сирии от имени или по поручению правительства Сирии, правительства Российской Федерации или правительства Ирана".

В законопроекте Россия наряду с властями Сирии и Ирана фактически обвиняется в нанесении авиаударов по мирному населению и гражданским объектам, осаде населенных пунктов и препятствовании доставке туда гуманитарной помощи. В статье 331 предусматривается, что санкции могут быть приостановлены, если Москва, Дамаск и Тегеран прекратят такие действия. Исключение также может быть сделано по гуманитарным соображениям, а также если это отвечает "интересам национальной безопасности" США.

Также документ предписывает Дональду Трампу в течение 180 дней предоставить в конгресс стратегию оказания гуманитарной помощи населению Сирии, а Министерству финансов США - сделать заключение о том, занимается ли Центральный банк Сирии отмыванием денег, и в случае, если это так, ввести против него санкции.

Ранее в середине декабря 2018 года Дональд Трамп заявил о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.

Источник: Newsru.com

Фото: Flickr/Randy von Liski