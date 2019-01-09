﻿ Северокорейских школьников накормили вафлями в день рождения Ким Чен Ына, Mixnews.lv

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Северокорейские школьники 8 января получили сладкие подарки по случаю дня рождения лидера КНДР Ким Чен Ына. В подарочный набор входят кондитерские изделия местного производства: драже, мармелад, вафли, печенье, жевательные резинки и карамельки. Общий вес одного подарка составляет 1 кг, передает ТАСС.

Известно, что нынешний руководитель народной республики родился 8 января, однако с момента прихода Ким Чен Ына к власти в 2011 году его день рождения ни разу не отмечался как национальный праздник и вообще официально не отмечается. Во всех местных календарях 8 января обозначено как будний день.

Источник: Newsru.com

Фото: Flickr/Scott Sherrill-Mix