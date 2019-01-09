﻿ Пользователи Samsung жалуются на невозможность удалить Facebook со смартфонов, Mixnews.lv

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Пользователи Samsung пожаловались на то, что не могут удалить приложение социальной сети Facebook со своих смартфонов. Об этом сообщает Bloomberg.

Один из пользователей смартфона Samsung Galaxy S8 после покупки устройства заметил, что приложение Facebook предустановлено на нем. При этом приложение нельзя удалить, только "остановить" его работу. С похожими проблемами столкнулись и другие владельцы смартфонов компании.

Беспокойство владельцев обусловлено в том числе прошлогодними скандалами вокруг соцсети, связанными с конфиденциальностью данных пользователей, отмечает Bloomberg.

Опрошенные агентством эксперты объяснили, что возможность удаления приложений зависит от того, какие договоренности есть у Facebook с производителями устройств, такими как Samsung, разработчиками операционных систем и операторами мобильной связи по всему миру.

Представитель Samsung заявил агентству, что отключенное приложение работает так, словно его удалили с устройства. В Facebook отказались предоставить список партнеров, с которыми соцсеть имеет соглашения о предустановке приложений.

Источник: Rusbase.ru

Фото: Flickr/Smith Degol