﻿ Меган Маркл может вернуться к съемкам в обмен на многомиллионный гонорар, Mixnews.lv

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Несмотря на королевский запрет, супруга британского принца Гарри Меган Маркл может вернуться к съемкам в сериале "Форс-мажоры", передает Daily Star со ссылкой на источник в управлении NBC.

Беременная герцогиня Сассекская может появиться в одном из новых эпизодов, а взамен получит чек на сумму от 2 млн долларов до 6 млн долларов. Бывшая актриса не может получить деньги лично, но может потратить их на благотворительность.

Неизвестно, есть ли официальный запрет для Меган сниматься в кино, однако последняя серия "Форс-мажоров" с ее участием вышла на NBC за три недели до ее свадьбы с принцем Гарри, перед замужеством она также удалила все соцсети и свой сайт.

Источник: Gazeta.ru

Фото: Flickr/Stemettes HQ