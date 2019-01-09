﻿ Компьютеры Меркель и сотни немецких VIP-персон взломал хакер-одиночка, Mixnews.lv

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Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) Германии сообщило 8 января, что по подозрению в причастности к масштабной краже и публикации в интернете личных данных немецких политиков и других VIP-персон полиция задержала 20-летнего жителя земли Гессен.

Задержанный заявил на допросе, что действовал в одиночку, а мотивом своих действий назвал злость на германских политиков, вызванную их заявлениями и действиями. Об этом сообщил на специально созванной пресс-конференции в Висбадене прокурор федеральной земли Гессен Георг Унгефук, пишет DW.

После признательных показаний молодого человека отпустили на свободу так как угроза того, что он может попытаться скрыться от правосудия, отсутствует, сообщил Унгефук.

По данным прокуратуры, при обыске у злоумышленника, имя которого власти не называют, не было найдено материалов, свидетельствующих о его связи с правыми радикалами, отмечается в публикации.

Личные данные почти тысячи немецких политиков, депутатов, деятелей искусства и журналистов были обнародованы в Сети в конце декабря 2018 года, но власти сообщили об этом только 4 января. Жертвами кибератаки в числе прочих стали канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, председатель партии "зеленых" Роберт Хабеке и генсек Социал-демократической партии Ларс Клингбайл.

В открытом доступе в интернете оказались, в частности, номера домашних и сотовых телефонов, факсов, адреса электронной почты, фрагменты переписки в социальных сетях и чатах, паспортные данные и номера кредитных карт, оплаченные счета, банковские выписки, партийные списки, семейные фотографии.

Как сообщалось, кибератака коснулась 405 представителей Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, 294 членов Социал-демократической партии Германии, 105 - "зеленых", 82 - Левой партии, 28 - либеральной. Германские СМИ отмечали, что масштабная утечка данных затронула все партии бундестага, кроме ультраправой "Альтернативы для Германии". Этот факт навел прессу на мысль о возможной причастности правых радикалов к произошедшему.

Также данные украли у журналистов телеканалов ARD и ZDF, в частности, Хайо Зеппельта, который специализируется на проблеме допинга, и телеведущего Яна Бемермана, которого судили за оскорбления в адрес властей Турции. Среди пострадавших оказался известный актер и режиссер Тиль Швайгер, а также несколько известных музыкантов, художников и общественных активистов.

Расследование по этому случаю ведет Федеральное управление по информационной безопасности ФРГ. Министр юстиции Германии Катарина Барли заявляла, что власти очень серьезно относятся к произошедшему: "Те, кто сделал это, хотят подорвать веру в нашу демократию и в наши государственные институты. Нельзя допустить, чтобы преступники и их покровители диктовали свои условия в нашей стране".

Немецкие СМИ сравнивали нынешний инцидент с хакерской атакой на внутреннюю сеть бундестага в мае 2015 года. Тогда в германской контрразведке сочли, что к атаке причастны российские спецслужбы.

Источник: Newsru.com

Фото: Flickr/fuhumedia