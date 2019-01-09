﻿ Из-за скандалов в FB Цукерберг пообещал организовать публичные дискуссии о будущем, Mixnews.lv

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Основатель и глава соцсети Facebook Марк Цукерберг пообещал организовать в 2019 году ряд публичных дискуссий, посвященных развитию технологий и их влиянию на современное общество. Об этом говорится в записи с традиционным новогодним обещанием, опубликованной на странице Цукерберга.

"В таких дискуссиях есть и личный для меня челлендж. Я инженер, который привык воплощать идеи и надеяться, что они скажут все сами за себя. Но если учитывать важность того, что мы делаем, этого уже недостаточно. Поэтому я собираюсь переступить через себя и поучаствовать в некоторых из этих дебатов о будущем, компромиссах, с которыми мы сталкиваемся, и о том, куда мы хотим идти", – приводит отрывок из публикации Цукерберга TJ.

Как уточнил Цукерберг, каждые несколько недель он планирует общаться с представителями технологических компаний, экспертами и другими людьми из разных сфер технологической отрасли. Трансляция этих бесед будет вестись на странице Цукерберга в Facebook или Instagram, а также в других медиа.

Среди тем, которые будут обсуждаться в ходе будущих дискуссий, глава Facebook упомянул искусственный интеллект, создание рабочих мест, шифрование данных, онлайн-сообщества и децентрализацию, пишет The Verge.

Когда и где пройдет первая подобная дискуссия, Цукерберг не уточнил, но можно предположить, что обсуждение заявленных вопросов с участием главы Facebook привлечет немалое внимание и может принести пользу отрасли.

Отметим, что прошлый год выдался для Facebook непростым – компания Цукерберга пережила ряд скандалов, связанных с утечками данных пользователей и вмешательством в американские выборы при помощи рекламы и фейковых аккаунтов в соцсети. По словам предпринимателя, этим вопросам также будет уделено внимание в ходе запланированных на 2019 год дискуссий.

Источник: Newsru.com

Фото: Flickr/Tekno Pusula