﻿ Экс-глава ЦРУ назвал Путина "большим подарком" для НАТО, Mixnews.lv

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Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина "самым большим подарком" для НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".

Об этом он заявил, выступая на конференции Raisina Dialogue в Индии.

По мнению Петреуса, приход Путина к власти дал альянсу "новый повод к существованию".

Экс-глава ЦРУ также предположил, что Вашингтон оспорит "новый геополитический порядок", в том числе при помощи НАТО.

Источник: Gazeta