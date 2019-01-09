﻿ Экс-глава ЦРУ назвал Путина "большим подарком" для НАТО, Mixnews.lv

Экс-глава ЦРУ назвал Путина "большим подарком" для НАТО
В мире | 9 января 2019 года, 16:46
Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина "самым большим подарком" для НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Об этом он заявил, выступая на конференции Raisina Dialogue в Индии.
По мнению Петреуса, приход Путина к власти дал альянсу "новый повод к существованию".
Экс-глава ЦРУ также предположил, что Вашингтон оспорит "новый геополитический порядок", в том числе при помощи НАТО.
Источник: Gazeta