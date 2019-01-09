﻿ Российский военный погиб при взрыве в Сирии, Mixnews.lv

скажи это омериканцам своим хозяинам, у которых баз по все миру более 700 и горячих точек выши крыши
Российский военный погиб при взрыве в Сирии (9)
В мире | 9 января 2019 года, 15:03
Младший сержант российской армии Андраник Арустамян погиб в Сирии из-за взрыва минного заграждения, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на справку о гибели военнослужащего.
Согласно справке, 2 ноября 2018 года Арустамян не удержал и опрокинул минный шлагбаум на КПП в Аш-Шуле. От этого сдетонировали четыре мины и загорелся подъехавший к КПП военный «Урал».
Не сообщается, пострадали ли другие россияне во время инцидента. Минобороны РФ официально не сообщало о гибели военнослужащего.
Ранее комитет Совета Федерации по обороне и безопасности сообщил, что потери России за три года операции в Сирии составили 112 человек.
Источник: ПОЛИТ.РУ
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твой хозяин Трамп это уже раз 5 говорил. омериканцы там точно так же погибают, просто всё засекречено и у нас даже не написали бы, дабы не травмировать латысскую психику
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да ты сам все время пиздишь и перевираешь факты. еще путина везде суешь. что ты, а кто путин.. стулчак не забывай поднимать обоссанец.
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