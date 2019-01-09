﻿ Российский военный погиб при взрыве в Сирии, Mixnews.lv

В мире |

Младший сержант российской армии Андраник Арустамян погиб в Сирии из-за взрыва минного заграждения, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на справку о гибели военнослужащего.

Согласно справке, 2 ноября 2018 года Арустамян не удержал и опрокинул минный шлагбаум на КПП в Аш-Шуле. От этого сдетонировали четыре мины и загорелся подъехавший к КПП военный «Урал».

Не сообщается, пострадали ли другие россияне во время инцидента. Минобороны РФ официально не сообщало о гибели военнослужащего.

Ранее комитет Совета Федерации по обороне и безопасности сообщил, что потери России за три года операции в Сирии составили 112 человек.

Источник: ПОЛИТ.РУ