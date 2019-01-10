﻿ Персонал трех аэропортов Германии начал забастовку, Mixnews.lv

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Забастовка персонала в трех аэропортах Германии нарушит планы десятков тысяч человек. С трудностями столкнутся жители Дюссельдорфа, Кельна и Штутгарта. Работать отказались сотрудники служб безопасности. Воздушные гавани отменят более 500 рейсов.

Бастующие требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. В минувший понедельник, 7 января, из-за организованной профсоюзами стачки прекратили принимать и отправлять самолеты берлинские аэропорты Тегель и Шенефельд. Были отменены десятки рейсов.

Источник: RG.RU

Фото: pixabay.com