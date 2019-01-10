﻿ Пользователи пожаловались на сбои в работе Google, Mixnews.lv

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Интернет-пользователи ряда стран пожаловались на неполадки в работе некоторых сервисов Google. Об этом сообщает портал Downdetector, который собирает жалобы пользователей на работы сетевых сервисов.

В частности, они сообщают о некорректной работе поисковой машины и проблемах с доступом к почтовому клиенту Google.

Чаще других с проблемами столкнулись пользователи из США. Также поступают жалобы от пользователей из Великобритании, Испании, Турции, Индии, Перу и Бразилии.

Источник: Gazeta

Фото: Flickr/:D