﻿ Идут на рекорд: Трамп ушел с переговоров с демократами о шатдауне, Mixnews.lv

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Президент США Дональд Трамп прервал встречу с руководством Демократической партии, после того, как те отказали ему в поддержке проекта строительства стены на границе с Мексикой. Договориться о прекращении шатдауна сторонам не удалось, пишет BBC.

Из-за отказа демократов выделить 5,7 млрд долларов на строительство пограничных сооружений с Мексикой в США с 22 декабря продолжается так называемый шатдаун - частичное прекращение работы правительственных структур. Нынешний шатдаун может стать самым долгим в истории США.

Правительство лишилось финансирования из-за того, что сенат отказывается одобрить новый бюджет, предполагающий в том числе выделение средств на заградительный барьер вдоль границы. Трамп отказывается подписывать бюджет без этой статьи расходов.

Президент пригласил демократов на очередную встречу в Белый дом в своем телеобращении накануне. Он призвал их поддержать строительство металлического барьера на границе, чтобы остановить нелегальную миграцию, поток наркотиков и прекратить гуманитарный кризис.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер в ответ призвали Трампа сначала прекратить шатдаун, а потом начинать дебаты по строительству стены.

Переговоры в среду, как и предыдущие, закончились неудачей.

Трамп сообщил в "Твиттере", что ушел со встречи, поскольку это, по его мнению, пустая трата времени.

"Я спросил, что будет через 30 дней, если я быстро открою всё [правительство], поддержат ли они безопасность на границе, которая включает стену или металлическое заграждение? Нэнси сказала "нет", я ответил "пока-пока", ничего другое не сработает", - написал президент.

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 января 2019 г.

Шумер на выходе из Белого дома подтвердил журналистам, что Трамп покинул встречу, узнав, что финансирование на стену демократы не одобрят.

"Он просто встал и сказал: в таком случае нам нечего обсуждать, - рассказал лидер демократов в сенате. - Мы снова увидели вспышку гнева из-за того, что он не смог добиться своего".

Шумер добавил, что уходя из ситуационной комнаты, где проходило совещание, Трамп якобы хлопнул по столу, однако вице-президент Майк Пенс заявил в свою очередь, что ничего подобного не было.

"Президент вошел в комнату и раздал леденцы собравшимся, - сказал Пенс. - Не помню, чтобы он хоть раз повысил голос или хлопнул рукой"

Вице-президент добавил, что был разочарован неготовностью демократов вести переговоры.

Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин МакКарти заявил, что поведение демократов привело его в замешательство.

Согласно свежему опросу общественного мнения, чуть более половины (51%) американцев возлагают ответственность за шатдаун на Трампа. При этом среди сторонников республиканцев 77% поддерживают требование президента выделить финансирование на строительство стены.

Из-за шатдауна финансирования лишились 25% госорганов, в частности, министерство внутренней безопасности, министерство торговли, МВД и минфин. Закрылись национальные парки и музеи Смитсоновского института, а в неоплачиваемый отпуск ушли 800 тысяч госслужащих.

Этот шатдаун - третий за время президентства Трампа и самый длинный. Он продолжается уже 19 дней и может стать самым долгим в истории страны, побив рекорд шатдауна 1995-1996 года в 21 день.

В конце прошлой недели после безрезультатных переговоров с высокопоставленными представителями Демократической партии Трамп заявил, что готов к шатдауну на месяцы и годы, пока конгресс не одобрит финансирование стены. Демократы же ответили, что на стену не выделят ни цента.

По итогам выборов, прошедших в ноябре, сейчас в Палате представителей года большинство у Демпартии. Сенат контролируют республиканцы, но без демократов Трамп не сможет набрать 60 голосов из 100, необходимых для принятия бюджета.