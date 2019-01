﻿ Идут на рекорд: Трамп ушел с переговоров с демократами о шатдауне, Mixnews.lv

В мире |

Президент США Дональд Трамп прервал встречу с руководством Демократической партии, после того, как те отказали ему в поддержке проекта строительства стены на границе с Мексикой. Договориться о прекращении шатдауна сторонам не удалось, пишет BBC.

Из-за отказа демократов выделить 5,7 млрд долларов на строительство пограничных сооружений с Мексикой в США с 22 декабря продолжается так называемый шатдаун - частичное прекращение работы правительственных структур. Нынешний шатдаун может стать самым долгим в истории США.

Правительство лишилось финансирования из-за того, что сенат отказывается одобрить новый бюджет, предполагающий в том числе выделение средств на заградительный барьер вдоль границы. Трамп отказывается подписывать бюджет без этой статьи расходов.

Президент пригласил демократов на очередную встречу в Белый дом в своем телеобращении накануне. Он призвал их поддержать строительство металлического барьера на границе, чтобы остановить нелегальную миграцию, поток наркотиков и прекратить гуманитарный кризис.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер в ответ призвали Трампа сначала прекратить шатдаун, а потом начинать дебаты по строительству стены.

Переговоры в среду, как и предыдущие, закончились неудачей.

Трамп сообщил в "Твиттере", что ушел со встречи, поскольку это, по его мнению, пустая трата времени.

"Я спросил, что будет через 30 дней, если я быстро открою всё [правительство], поддержат ли они безопасность на границе, которая включает стену или металлическое заграждение? Нэнси сказала "нет", я ответил "пока-пока", ничего другое не сработает", - написал президент.

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works!