﻿ Самый богатый человек в мире разводится с женой после 25 лет брака, Mixnews.lv

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Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос объявил, что разводится с женой Маккензи Безос. Пара сделала совместное заявление в "Твиттере", сообщает BBC.

До этого супруги расстались на время, чтобы понять, что делать дальше. Они прожили в браке 25 лет. У пары четверо детей - трое родных сыновей и приемная дочь из Китая.

В совместном заявлении говорится, что они останутся друзьями и партнерами в совместных проектах.

54-летний Безос с 160 млрд долларами - самый богатый человек в мире.

Основанная им Amazon на этой неделе обогнала Apple по рыночной капитализации и стала самой дорогой компанией в мире.

48-летняя Маккензи Безос - писательница. Она написала две книги - "Испытание Лютера Олбрайта" и "Ловушки", первая получила Американскую литературную премию - American Book Award.

Маккензи выросла в Сан-Франциско, училась в Принстонском университете. Она познакомилась с будущим мужем, когда проходила собеседование на работу в хедж-фонде в Нью-Йорке.

В апреле прошлого года на мероприятии журнала Business Insider в Берлине Джефф Безос сказал, что жена оказала ему неоценимую помощь в тот момент, когда он создавал свою бизнес-империю. В первый год работы Amazon, как интернет-магазина по продаже книг в 1994 году, Маккензи занималась бухгалтерским учетом в компании.

"Когда в вашей жизни есть любящие и поддерживающие вас люди, как Маккензи, мои родители, мой дедушка, моя бабушка, у вас появляется возможность идти на риск", - сказал он на мероприятии.

В сентябре Джефф Безос выделил 2 миллиарда долларов на помощь бездомным семьям и открытие дошкольных учреждений для малоимущих общин. В 2017 году он просил людей поделиться своими идеями в "Твиттере" о том, как ему лучше пожертвовать часть своего состояния.

В 2012 году пара пожертвовала в фонд кампании по легализации в Вашингтоне однополых браков 2,5 миллиона долларов.

Бизнес-империя

Начав с малого - с книжного интернет-магазина - Безос внедрился практически во все розничные рынки. Сейчас Amazon - крупнейший в мире онлайн-ритейлер, компания работает в США, странах Европы, в Канаде, Китае, Индии, Мексике, Японии и в других странах.

Под руководством Безоса Amazon запустил электронное устройство для чтения Kindle и изменил до неузнаваемости рынок распространения и чтения книг. Amazon также была пионером в области компьютерных облачных решений.

В ноябре Amazon открыла новые офисы в финансовой и политической столицах Америки и планирует создать более 25 тыс. рабочих мест в Нью-Йорке и недалеко от Вашингтона, округ Колумбия. Основной офис компании находится в Сиэтле.

Джефф Безос в числе прочего намерен в будущем организовывать частные экспедиции на Марс.