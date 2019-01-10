﻿ Президент Турции предложил бороться с пластиком с помощью конопли, Mixnews.lv

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан отказаться от пластиковых пакетов и начать использовать вместо них сумки, плетеные из конопляных волокон, сообщает Anadolu.

"Пластиковые пакеты не могут разложиться в земле за 500, 750 и 1000 лет. Мы решительно объявляем им войну", - сказал глава государства, жена которого Эмине Эрдоган как раз и руководит экологическим проектом "Нулевые отходы", направленным на сокращение производства отходов и их переработку.

По словам Реджепа Эрдогана, в его детстве родители плели из конопли сумки-авоськи, которые не выбрасывались, а использовались снова.

Президент Турции отметил, что из-за "врагов, которые прикидываются друзьями", конопля в стране больше не выращивается. В настоящий момент пеньку и продукцию из нее приходится импортировать. Эрдоган выразил надежду, что Министерство сельского хозяйства Турции предпримет шаги для возобновления производства конопли, пишет РБК.

Президент добавил, что в ходе избирательной кампании в преддверии местных выборов, которые пройдут в Турции 31 марта, правящая Партия справедливости и развития принципиально отказалась от пластиковых пакетов. Вместо них будут использоваться пакеты из ткани, передает РИА "Новости".

С 1 января в магазинах Турции полиэтиленовые пакеты стали платными. Представитель Министерства окружающей среды и урбанизации указывал, что в первый день действия нового закона спрос на пластиковые пакеты сократился на 70%.

Источник: NEWSru.com