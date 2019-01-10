﻿ "Оскар" 2019 года остался без ведущего, Mixnews.lv

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Премия «Оскар» приготовилась к одному из самых радикальных преобразований в своей истории. Впервые за почти три десятилетия самый крупный праздник в кинематографе обойдется без ведущего. Ссылаясь на осведомленные источники, издание Variety сообщило, что киноакадемия, скорее всего, составит список из нескольких конферансье, вместо того, чтобы полагаться на одного ведущего и его монолог с шутками в адрес Трампа. Продюсеры и Академия изо всех сил стараются выбрать идеальных кандидатов к 24 февраля — дню проведения церемонии.

После скандала с Кевином Хартом, потенциальным ведущим «Оскара», в декабре прошлого года оказалось, что церемонию вести некому. Другие кандидаты не спешат занять место Харта, помня об ответственности, что легла на плечи предыдущих «хостов». Продюсеры выбрали другой путь, чтобы не оставить без внимания события 2018 года в музыке и в кино.

Благодаря именно такой повестке среди вероятных номинантов на награду оказались рэпер Кендрик Ламар, певица и композитор Леди Гага, а также кантри-певица Долли Партон. Источники Variety уверены, что вернуть Кевина Харта уже невозможно. Из-за травли в Twitter за шутки об ЛГБТ многолетней давности, актер наотрез отказался вмешиваться в дела Киноакадемии, а когда его спросили, может ли он ответить согласием на подобное предложение в будущем, произнес: «Трудно загадывать наперед и предсказать, что может произойти».

Недавно бывшая ведущая «Оскара» Эллен Дедженерес в эфире своего шоу попыталась уговорить Харта вернуться на должность «хоста», но актер не согласился, хотя был тронут жестом своей коллеги. Негативная реакция на этот эпизод в Twitter и Facebook продемонстрировала, что актеру все же не стоит менять свое отрицательное решение.

Киноакадемия, по словам источников, была в ярости из-за того, что Дедженерес в эфире сослалась на неназванного сотрудника организации, который якобы подтвердил, что «Оскар» по-прежнему нуждается в Харте. Представители Дедженерес отказались комментировать ситуацию.

Концепция «Оскаров» без ведущих рождает противоречивые мнения у медиаменеджеров и продюсеров. Кто-то считает решение фатальным, поскольку «хосты» часто становятся для аудитории причиной вообще включать трансляцию. Другие готовы понаблюдать за экспериментом, отмечая, что времена ведущих, таких как Боб Хоуп и Билли Кристал, давно закончились.

Однажды трансляция «Оскара» уже обошлась без ведущего — это было 30 лет назад. Продюсер Аллан Карр и режиссер Джефф Маргулис придумали 11-минутный музыкальный номер-открытие, который был уничтожен критиками. Были и годы, когда церемонию вели сразу несколько ведущих — 1958, 1973, а также 2011.

Продюсер нынешнего «Оскара» Донна Джилиотти также работает над тем, чтобы обелить репутацию церемонии и сократить ее масштабы. Например, ограничить время объявления номинаций и лауреатов, но как именно — пока неизвестно. Совершенно точно роль ведущего будет уменьшена, преобразования коснутся темпа и стиля представления номинантов. Задачу Джилиотти усложняет консервативный подход к организации главного голливудского шоу года.

«Люди, ответственные за «Оскар» не очень хотят что-либо менять. Трудно понять, как в этой ситуации внести свой вклад», — отметил один из продюсеров. Он же добавил, что опасаться за судьбу церемонии из-за отсутствия ведущего не стоит: шоу должно продолжаться.

Источник: РБК