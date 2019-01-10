﻿ Лукашенко хочет поставлять нефть в Белоруссию через страны Балтии, Mixnews.lv

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился изучить возможность поставки нефти в страну через страны Балтии. Об этом сообщает «БелТА».

По словам главы Белоруссии, сейчас в стране завершается модернизация двух нефтеперерабатывающих заводов. В обмен на нефть Минск сможет предложить балтийским странам нефтепродукты по более выгодным ценам.

«Если литовцы не согласны - с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики», — заявил Лукашенко.

Источник: Газета.ру