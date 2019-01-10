﻿ Лукашенко хочет поставлять нефть в Белоруссию через страны Балтии, Mixnews.lv

Лукашенко хочет поставлять нефть в Белоруссию через страны Балтии (26)
В мире | 10 января 2019 года, 14:23
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился изучить возможность поставки нефти в страну через страны Балтии. Об этом сообщает «БелТА».
По словам главы Белоруссии, сейчас в стране завершается модернизация двух нефтеперерабатывающих заводов. В обмен на нефть Минск сможет предложить балтийским странам нефтепродукты по более выгодным ценам.
«Если литовцы не согласны - с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики», — заявил Лукашенко.
Источник: Газета.ру
Да, кстати - это хорошая идея, ведь ЛАТВИЯ - это крупнейшая нефтедобывающая держава!!! Ну, самое лучшее для Белоруссии было бы тянуть нефтепровод через Занзибар и Гваделупу и напрямую в Гондурас - а потом уже и в Беларусь !!!
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всё элементарно, латвия сначала нефть у России купит
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Совсем больной , зачем литовцам конкурент Мажейкяя , ну разве что майдаунам , так у тех денег нет , совсем нет ...
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