﻿ В Австралии мужчина отправил в посольства 38 посылок с белым порошком, Mixnews.lv

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Федеральная полиция Австралии арестовала мужчину, обвиняемого в рассылке 38 пакетов с неизвестным порошком в посольства и консульства как минимум 17 стран в Мельбурне, Канберре и Сиднее. Он предстанет перед судом 4 марта.

49-летний Савас Аван был задержан у себя дома в городе Шеппартон, расположенном к северу от Мельбурна, через несколько часов после того, как подозрительные пакеты с порошком, содержащим асбест, были доставлены в диппредставительства по всему Мельбурну и Австралийской столичной территории, пишет The Age 10 марта.

Авану было предъявлено обвинение в пересылке опасных предметов почтовой службой, что является федеральным преступлением. Суд отказался выпустить обвиняемого под залог и арестовал до 4 марта, когда состоится следующее заседание.

Белый порошок был отправлен по почте через Australia Post, из 38 посылок обнаружены только 29. В полиции утверждают, что приняли все меры безопасности, чтобы не найденные пока пакеты не могли причинить вреда. В доме обвиняемого были обнаружены еще 13 пакетов, подготовленных к отправке.

Мужчине грозит 10 лет лишения свободы - такое наказание предполагает отправка опасных предметов по почте. Сообщается, что Аван разведен и несколько лет живет один. У него есть две дочери и сын.

Накануне, 9 января, сообщалось, что подозрительные посылки пришли по меньшей мере в 14 дипломатических представительств, не считая неназванных консульств и посольств. Порошок в конвертах содержал асбест.

После сообщения о массовой рассылке посылок, содержащих потенциально опасный белый порошок, следственные действия были проведены в диппредставительствах Аргентины, Великобритании, Германии, Греции, Египта, Индии, Италии, Индонезии, Испании, Новой Зеландии, Пакистана, США, Турции, Франции, Швейцарии, Хорватии и Южной Кореи, расположенных в Мельбурне и Канберре.

О пострадавших не сообщалось, всех сотрудников дипведомств эвакуировали и отправили на медицинское обследование.

Источник: NEWSru.com

Фото: Flickr/Kahunapule Michael Johnson