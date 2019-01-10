﻿ Оценена возможность наступления России на Украину, Mixnews.lv

Оценена возможность наступления России на Украину (12)
Facty.ua.Первый президент Украины Леонид Кравчук оценил возможность захвата всей страны Россией. Об этом сообщает издание
Он высказал мнение, что Москве хватит для этого военной мощи. Однако она не пойдет на масштабное наступление, прогнозируя возможные последствия такого решения.
«Я могу долго говорить о том, почему он(Владимир Путин. — «Газета.Ru») никогда не пойдет широкомасштабной войной против Украины. Вы знаете, сколько тратит Россия на армию? 60 миллиардов долларов в год. А НАТО — один триллион. Разные цифры и разные возможности!», — сказал Кравчук.
Экс-глава Украины подчеркнул, что России якобы сейчас важно «угрожать» и наблюдать за мировой реакцией.
Источник: Газета.ru
старого не кисло штырит, кто нибудь ему скажите что Украина ещё не в НАТО
222
Ответить
при чём там бюджет России НАТО и каким боком Вусраина? чё он там курит?
220
Ответить
Идиоты они, эти хохлы. И видать, все.
218
Ответить
Показать все (12)