﻿ Оценена возможность наступления России на Украину, Mixnews.lv

Первый президент Украины Леонид Кравчук оценил возможность захвата всей страны Россией. Об этом сообщает издание Facty.ua.

Он высказал мнение, что Москве хватит для этого военной мощи. Однако она не пойдет на масштабное наступление, прогнозируя возможные последствия такого решения.

«Я могу долго говорить о том, почему он(Владимир Путин. — «Газета.Ru») никогда не пойдет широкомасштабной войной против Украины. Вы знаете, сколько тратит Россия на армию? 60 миллиардов долларов в год. А НАТО — один триллион. Разные цифры и разные возможности!», — сказал Кравчук.

Экс-глава Украины подчеркнул, что России якобы сейчас важно «угрожать» и наблюдать за мировой реакцией.