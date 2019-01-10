﻿ Психологи: кризис среднего возраста может не случиться в жизни человека, Mixnews.lv

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Профессор Ник Хаслам из Университета Мельбурна ставит под сомнение наличие кризиса среднего возраста. Как передает The Daily Mail, во-первых, многие люди выбирают середину жизни в качестве самой любимой части жизни. А кризис может произойти в любой момент.

Во-вторых, само представление о среднем возрасте изменяется, сдвигаясь, по мере старения человека. Многочисленные опросы показали: для людей в понятие среднего возраста входит промежуток от "за 30" до "за 70". При этом зачастую к условной середине жизни личность человека становится более стабильной, а жизнь в целом - более позитивной.

Некоторые специалисты объясняют кризис осознанием приближающейся смерти, тем, что дети покидают отчий дом, необходимостью следить за престарелыми родителями. К тому же, проявляются хронические заболевания, а требования на работе не становятся менее строгими. Можно предположить, что всему виной внешние обстоятельства. Правда, большинство исследований не смогли доказать связь кризиса и негативных событий в жизни человека.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru