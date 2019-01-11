﻿ СМИ: жена главы Amazon получит половину состояния после развода, Mixnews.lv

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Маккензи Безос, жена основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса, получит половину имущества своего супруга после окончания бракоразводного процесса. Об этом узнал портал TMZ.

В издании рассказали, что по законам штата Вашингтон, где Безосы подали на развод, совместно нажитое имущество между супругами делится поровну. Единственным препятствием к этому мог стать брачный договор, однако, по данным TMZ, Джефф и Маккензи такого соглашения не заключали.

Ранее Bloomberg подсчитало, сколько может получить супруга Безоса после развода. В агентстве считают, что Маккензи Безос может получить после развода $69 млрд.

Источник: Газета.ру