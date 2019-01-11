﻿ Художника Павленского признали виновным в поджоге Банка Франции, Mixnews.lv

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Суд в Париже признал художника-акциониста Петра Павленского виновным в поджоге здания Банка Франции, сообщает радио RFI.

Павленский получил три года тюрьмы, два из них — условно. Суд не стал требовать заключения художника под стражу, приняв во внимание то, что он уже провел 11 месяцев под арестом, сообщает РИА Новости.

Соратница Павленского Оксана Шалыгина получила два года тюрьмы, из них 16 месяцев условно. Ее также не будут повторно заключать под стражу, пишет RFI.

По решению суда Павленский и Шалыгина должны выплатить компенсацию Банку Франции в размере более 21 тысячи евро, сообщает «Новая газета».

Сам Павленский считает, что суд "оправдал глумление власти над обществом", не постановив убрать банк с площади Бастилии.

"Суд оправдал глумление власти над обществом, суд не постановил убрать Банк Франции с места Бастилии. И судья постарался показаться добрым ", - сказал журналистам Павленский, комментируя приговор суда.

"Приговор не жестокий. Я остаюсь на свободе, Оксана остается на свободе. Но тем не менее суд оправдал глумление власти над обществом. То есть мы проиграли этот процесс", - добавил он.

Петр Павленский и Оксана Шалыгина были задержаны в октябре 2017 года после поджога здания Банка Франции в Париже. Павленский объяснил акцию тем, что банк находится на месте Бастилии («символа абсолютной монархии») и является «одним из основных символов оккупации Парижа».

В январе 2018 года Шалыгину освободили из-под стражи под подписку о невыезде. Павленский был освобожден в сентябре 2018-го. Он обязан отмечаться в полиции.

Павленский и Шалыгина уехали во Францию после того, как актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина обвинила художника в сексуальных домогательствах и избиении ее друга. Павленский назвал обвинения политически мотивированными.