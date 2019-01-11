﻿ Трамп отказался от форума в Давосе из-за шатдауна, Mixnews.lv

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Президент США Дональд Трамп отменил поездку на Всемирный экономический форум в Давосе из-за шатдауна американского правительства.

«Из-за непримиримости демократов в области безопасности границ и огромной важности безопасности для нашей страны я с уважением отменяю свою очень важную поездку в Давос, Швейцария, на Всемирный экономический форум. Мои самые теплые пожелания и извинения ВЭФу»,— написал он в твиттере.

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 января 2019 г.

Частичная приостановка работы правительства США поставила под угрозу работу спецслужб, в частности Федерального бюро расследований, сообщается в заявлении Ассоциации агентов ФБР (FBIAA). «Операции ФБР требуют финансирования. Поскольку шатдаун продолжается, спецагенты работают на благо американского народа, не получая зарплату, а руководство ФБР делает все возможное, чтобы оплачивать операции ФБР с все более ограниченными ресурсами — так долго продолжаться не может»,— говорится в заявлении.

Американское правительство частично приостановило работу в конце декабря 2018 года в связи с разногласиями Белого дома и Конгресса по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.

Как сообщалось, президент Раймонд Вейонис не поедет на ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе, сообщили в канцелярии президента. До этого на президентском уровне Латвию представляли Вайра Вике-Фрейберга и Валдис Затлерс.