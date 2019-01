﻿ Трамп отказался от форума в Давосе из-за шатдауна, Mixnews.lv

В мире |

Президент США Дональд Трамп отменил поездку на Всемирный экономический форум в Давосе из-за шатдауна американского правительства.

«Из-за непримиримости демократов в области безопасности границ и огромной важности безопасности для нашей страны я с уважением отменяю свою очень важную поездку в Давос, Швейцария, на Всемирный экономический форум. Мои самые теплые пожелания и извинения ВЭФу»,— написал он в твиттере.

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF!