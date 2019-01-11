﻿ Немцы признались в неприязни к "слишком шумным" русским туристам, Mixnews.lv

Немцы признались в неприязни к "слишком шумным" русским туристам (6)

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В мире | 11 января 2019 года, 10:54

Больше половины жителей Германии заявили, что их раздражают туристы из России и Великобритании, пишет Die Welt со ссылкой на опрос онлайн-платформы ab-in-den-urlaub.

Согласно опросу, 60% немцев не нравится, что россияне слишком сильно шумят. 56% жителей Германии также отметили сильную тягу россиян к алкоголю. Еще 38% недовольны грубостью туристов из России, а 24% указали на вызывающую раздражение любовь россиян к селфи.

В туристах из Британии немцам прежде всего не нравится их неумеренное пристрастие к алкоголю. Часть опрошенных также заявила, что британцы некрасиво себя ведут, когда занимают пляжные лежаки.

Источник: Газета.ru
Комментарии 6
2257 минут назад
а сами орут и пьянствуют в отелях !
3
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Опрос онлайн-платформы покажет, что1 час назад
65% пользователей считают землю плоской.

Онлайн-опросы никогда не были репрезентативными.

З.Ы. Амеры гораздо шумнее.
3
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Вася31 минуту назад
Кто бы мычал,только вернулись из Египта в отеле было очень много немцев,так даже хохлы жаловались на этих мудозвонов с вечно раскрытыми хохотальниками неумолкающими.
2
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