﻿ Голландец накрыл собой бомбу и лежал так три часа, Mixnews.lv

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Житель голландского города Венло обнаружил в саду взрывное устройство, накрыл его своим телом и лежал так три часа, пока саперы исследовали объект, сообщает ВВС.

Мужчина обнаружил несработавшее взрывное устройство времен Второй мировой войны во время работы в саду. Он сначала присыпал его песком, но когда устройство стало издавать свист, мужчина накрыл его своим телом. Лежа он позвонил по телефону спасателям.

Как оказалось, устройство было неопасным – в нем не было взрывчатых веществ. Что послужило причиной свиста, остается загадкой. Мужчину теперь лечат от последствий переохлаждения.

При этом Служба безопасности Нидерландов обратилась к общественности с предостережением не повторять этот поступок, назвав его «крайне неосмотрительным».

Источник: Новый мир