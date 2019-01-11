﻿ Во Флоренции оштрафовали кафе, где туристу продали мороженое за 25 евро, Mixnews.lv

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Во Флоренции оштрафовали на 2 тысячи евро кафе, в котором обманули тайваньского туриста, продав ему мороженое за 25 евро, сообщает The Times.

Турист не соглашался с ценой, когда ему ее озвучили, но все же заплатил. Персонал после этого заявил, что «наше мороженое стоит дорого, потому что оно вкусное».

Итальянский экскурсовод тайванца вызвал полицию, которая наложила штраф после того, как стало известно, что меню заведения прятали от клиентов за прилавком.

«Сокрытие цен очень распространено, и это привычка, которая создает плохое впечатление во всем мире, учитывая, что главными пострадавшими являются туристы», – заявил представитель полиции Элио Ковино.

Источник: Новый мир

Фото: pixabay.com