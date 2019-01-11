﻿ Акционеры Google подали в суд на компанию, Mixnews.lv

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Трое акционеров компании Alphabet Inc., владеющей Google, подали в суд иск против ее руководства из-за выплаты уволившемуся в 2014 году сотруднику Энди Рубину, которого обвиняли в сексуальных домогательствах, 90 млн долларов, передает Bloomberg.

Истцы обвиняют совет директоров Alphabet в сокрытии деталей увольнения и внутреннего расследования обвинений в адрес Рубина, которое доказало, что заявления о домогательствах заслуживают доверия. Иски направлены в том числе в адрес соучредителей Alphabet Ларри Пейджа и Сергея Брина.

По данным телеканала CNBC, один из исков подал в калифорнийский суд Джеймс Мартин, держатель акций Alphabet с 2009 года. Он обвиняет руководство компании в растрате финансовых активов корпорации и применении двойных стандартов по отношению к собственным работникам. Мартин уточнил, что уволенные за домогательство рядовые сотрудники в отличие от Рубина не получили выходное пособие.

Энди Рубин, один из создателей операционной системы Android, ушел из компании в 2014 году. Осенью 2018 года The New York Times написала, что это случилось после обвинений в сексуальных домогательствах, хотя конкретные причины тогда не разглашались. Журналисты выяснили, что руководство компании выплатило Рубину выходное пособие уже после начала внутреннего расследования.

После обнародования расследования The New York Times тысячи сотрудников Google со всего мира вышли на акции протеста против сексуальных домогательств.

Источник: Афиша Daily

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