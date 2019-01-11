﻿ Меркель не ответила на требование Греции военных репараций, Mixnews.lv

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Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров в Афинах признала ответственность за преступление нацистов во время оккупации Греции, однако не ответила на требование Греции возместить ущерб и вернуть так называемый оккупационный заем.

Греция оценивает более чем в 300 миллиардов евро потери от немецкой оккупации в 1941-1944 годах и принудительно взятого немцами займа. Руководство Греции периодически поднимает вопрос о репарациях.

Президент Греции Прокопис Павлопулос на встрече с Меркель в президентском дворце в Афинах сказал, что Греция намерена через суды решать вопрос.

"Мы считаем, что греческие претензии юридически действуют и могут быть взысканы через суд. Этот вопрос может быть урегулирован в международных судах", - сказал Павлопулос, который является юристом по образованию.

Меркель в ответ признала моральную ответственность за преступления нацистов, но не стала говорить о материальной ответственности.

"Мы несем ответственность и признаем преступления национал-социалистов", - сказала канцлер, ничего не сказав о возмещении ущерба.

"Мы поддерживаем Грецию на благо двух стран", - добавила она.

Германия считает закрытым вопрос военных репараций за ущерб, нанесенный нацистами в период Второй мировой войны. Об этом заявила и накануне визита канцлера в Афины заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

Источник: РИА Новости

Фото: commons.wikimedia.org