В России отрицают результаты расследования убийства журналистов в ЦАР (2)
Следственный комитет России отрицает результаты расследования гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР), представленные центром Михаила Ходорковского. Ведомство настаивает, что журналисты погибли в результате ограбления, а их водитель не имел отношения к жандармерии.
Накануне центр "Досье" опубликовал результаты расследования убийства журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, в котором говорилось, что слежку за съемочной группой в ЦАР организовывали сотрудники местной жандармерии и бойцы так называемой "ЧВК Вагнера".
Как утверждают в центре "Досье", сотрудник жандармерии Эммануэль Котофио неоднократно созванивался с водителем съемочной группы Бьенвеню Ндувокамой, который привез российских журналистов к месту их убийства и оказался единственным выжившим в результате нападения.
Погибшие журналисты снимали документальный фильм о деятельности российской "частной военной компании Вагнера" в ЦАР. Они были убиты неизвестными вооруженными людьми 30 июля, их тела нашли в 23 км от города Сибю.
СК возложил ответственность за гибель журналистов на Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского, заявив, что журналистам не была обеспечена необходимая охрана.
Источник: Русская служба BBC
Того, которое вот уже 7 (!) лет прессует Асанжа, который на самом деле разоблачил - выложил для всеобщего ознакомления.