﻿ В России отрицают результаты расследования убийства журналистов в ЦАР, Mixnews.lv

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Следственный комитет России отрицает результаты расследования гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР), представленные центром Михаила Ходорковского. Ведомство настаивает, что журналисты погибли в результате ограбления, а их водитель не имел отношения к жандармерии.

Накануне центр "Досье" опубликовал результаты расследования убийства журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, в котором говорилось, что слежку за съемочной группой в ЦАР организовывали сотрудники местной жандармерии и бойцы так называемой "ЧВК Вагнера".

Как утверждают в центре "Досье", сотрудник жандармерии Эммануэль Котофио неоднократно созванивался с водителем съемочной группы Бьенвеню Ндувокамой, который привез российских журналистов к месту их убийства и оказался единственным выжившим в результате нападения.

Погибшие журналисты снимали документальный фильм о деятельности российской "частной военной компании Вагнера" в ЦАР. Они были убиты неизвестными вооруженными людьми 30 июля, их тела нашли в 23 км от города Сибю.

СК возложил ответственность за гибель журналистов на Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского, заявив, что журналистам не была обеспечена необходимая охрана.

Источник: Русская служба BBC