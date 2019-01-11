﻿ В суды нескольких городов Германии пришли письма с угрозой взрыва, Mixnews.lv

В суды нескольких городов Германии пришли письма с угрозой взрыва
В мире | 11 января 2019 года, 16:48
Полиция в нескольких германских городах обыскивает здания суда, куда по электронной почте поступили послания о заложенных бомбах, передает в пятницу Deutsche Welle.
По данным сайта радиостанции, речь идет о таких городах как Потсдам (земля Бранденбург), Магдебург (Саксония-Анхальт), Эрфурт (Тюрингия) в восточной части ФРГ, а также о Висбадене (Гессен) на западе Германии и Киле (Шлезвиг-Гольштейн) на севере страны.
При этом в здании суда в Висбадене уже обнаружен подозрительный сверток.
Источник: Интерfaкс
Фото: pixabay.com