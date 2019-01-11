﻿ Вслед за Трампом и Вейонисом: Макрон отказался от поездки в Давос, Mixnews.lv

Вслед за Трампом и Вейонисом: Макрон отказался от поездки в Давос (3)
В мире | 11 января 2019 года, 20:57
В Елисейском дворце проинформировали, что французский президент Эмманюэль Макрон не приедет на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Швейцарию. Об этом сообщает ТАСС.
Как заявили во дворце, глава государства не сможет приехать в Давос из-за плотного графика.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет свою поездку в швейцарский Давос на ВЭФ из-за разногласий с демократами в вопросе финансирования строительства стены на американо-мексиканской границе.
В Давос не собирается и президент Латвии Раймонд Вейонис. Представители канцелярии пояснили, что в повестке президента не запланировано участие в форуме.
Источник: Gazeta
Блеск!А как звучит!Вслед за Трампом и Вейонисом...и т.д.Что касается первого и третьего-все ясно,как белый день... Проблемы у обоих огромные-всему миру известны...А наш то "Герой" с какого перепугу примкнул к вышеуказанным? Он похоже,плевал,как говорится,с высокой башни,на всё и всех... Говорят,все-таки ,покатил на Кубу...Оно и понятно,когда ещё на шару получится, отдохнуть от трудов праведных...Да,г.Президент,похоже,повтора не будет...А какие были надежды...Мы,дураки,русские,прикинули,коли матушка русская,может и нам что-то обломился...Ни фига-самый страшный предатель,это человек-перевертыш,карьерист и лицемер.Увы...
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Просто , когда все узнали , что Раймухи не будет , Давос из деревеньки превратился в хуторок , статус упал.
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