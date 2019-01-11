﻿ Сотни пассажиров круизного лайнера заболели кишечной инфекцией в Карибском море, Mixnews.lv

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Сотни пассажиров, находящихся на борту круизного лайнера Oasis of the Seas, заболели кишечной инфекцией. Экипаж принял решение вернуться из вояжа на день раньше. Медики проверяют, есть ли возбудитель норовируса.

По данным компании Royal Caribbean, которой принадлежит судно, заболели 277 человек, сообщает CNN. Oasis of the Seas отправился в семидневное путешествие по Карибскому морю в воскресенье, 6 января. Согласно маршруту, лайнер делал остановки на Гаити, Ямайке и в Мексике. Один из пострадавших от инфекции рассказал телеканалу, что почувствовал первые признаки болезни через несколько часов после того, как корабль покинул порт Гаити во вторник, 8 января.

Всего на борту лайнера восемь тысяч человек, то есть заболели около 3%. Из-за произошедшего судно вернется в порт Кавернал, штат Флорида, на день раньше запланированного срока - в субботу, 12 января. Представитель круизного оператора Оуэн Торрес пояснил, что лучше вернуться раньше, чем заставлять гостей беспокоиться о своем здоровье.

Сейчас всем заболевшим оказывают помощь медики, находящиеся на борту, отмечает NBC. В Royal Caribbean ждут результатов лабораторных исследований, чтобы определить, заразились ли пассажиры норовирусом. Он является наиболее частой причиной острых гастроэнтеритов в США. Из-за раннего возвращения всем пассажирам будет выплачена компенсация.

В 2018 году на круизных судах было зарегистрировано 11 вспышек заболеваний желудочно-кишечного тракта, и пять из них были определены как норовирусные. На судне, принадлежащем Royal Caribbean, последняя вспышка норовируса была зафиксирована в 2017 году.

Oasis of the Seas - один из крупнейших лайнеров в мире. Его длина - 360 метров, ширина - 66 метров. На борту судна находятся площадки для волейбола и баскетбола, поле для мини-гольфа, ледовый каток, театр и казино. Кроме того, на судне впервые в мирe посажен парк из 12 тысяч экзотических живых растений и кустарников, а также 56 деревьев. Стоимость семидневного тура по Карибскому морю на таком лайнере для одного человека составляет более 700. долларов, отмечает ТАСС.

Источник: Newsru

Фото: Flickr/o xanciño