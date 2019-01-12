﻿ США отправят военные корабли в Арктику, Mixnews.lv

США отправят военные корабли в Арктику (1)
В мире | 12 января 2019 года, 18:27
Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли. Об этом сообщает USNI News.
По его словам, США намерены проверить работу военных кораблей в условиях Арктики.
Он также добавил, что Вашингтон хочет обеспечить свободу судоходства в регионе.
Спенсер подчеркнул, что объединенному командованию НАТО необходимо усилить требования к операциям в Арктике.
Источники: Gazeta
"в добрый путь" ха-ха-ха!!! Имея в арсенале 3 ледокола,столетней давности!!!
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