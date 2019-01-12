﻿ Сторонники идеи о плоской Земле отправятся в круиз, Mixnews.lv

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Организаторы международной конференции сторонников теории о плоской Земле под названием Flat Earth International Conference объявили о своем "самом большом и решительном приключении". В 2020 году они отправятся в морское путешествие на круизном лайнере. Есть одна проблема: навигационные системы всех кораблей полагаются на факт, что Земля — все-таки сфера, пишет Tjournal.ru.

Неизвестно, как долго будет длиться круиз. В соцсетях отметили, что иронично было бы организовать кругосветное путешествие в честь плоской планеты. Другие пользователи в шутку попросили участников не вываливаться за края Земли. Организаторы Flat Earth International Conference пообещали поделиться подробностями поездки в будущем.

Издание The Guardian обратилось за комментарием к Хенку Кейеру — бывшему капитану круизного судна с 23-летним опытом. Тот подтвердил, что вся морская навигация расходится с теориями о плоской Земле.

Навигация кораблей основана на знании, что Земля круглая. Само существование GPS-навигации является доказательством того, что Земля — это сфера, а не плоский диск.

"GPS использует данные с 24 спутниковых аппаратов, которые вращаются вокруг Земли. Будь Земля плоской, нам было бы достаточно всего трех спутников. Но так не получится, потому что Земля круглая", - отмечает бывший капитан круизного лайнера Хенк Кейер.

Кейер предположил, что организаторы конференции постараются найти команду корабля, которая разделяет их убеждения. Тогда они в теории смогли бы выйти в море без навигационной системе, основанной на сферической Земле.

"В этом тоже есть проблема. Я проплыл примерно 2 миллиона миль. И не встречал ни одного капитана, который бы верил в плоскую Землю", — добавил Кейер.