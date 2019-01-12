﻿ СМИ: полиция Китая распечатывает твиты с критикой властей и допрашивает авторов, Mixnews.lv

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Пользователи Твиттера в Китае сталкиваются с угрозами, длительными допросами и даже несколькими днями заключения из-за сообщений с критикой местного правительства, выяснила The New York Times.

Как пишет Tjournal.ru, источниками издания стали интервью с девятью потерпевшими китайцами и четырехчасовая запись одного из допросов. Журналисты обнаружили несколько схожих деталей в рассказах. Например, полицейские обычно распечатывали твиты и предлагали пользователям их удалить, либо удалить учётные записи.

По словам потерпевших, им угрожали или применяли к ним физическую силу. Допросы могли длиться продолжительное время: один из местных активистов рассказал, что его приковали к стулу за руки и за ноги, после чего не отпускали в течение восьми часов. По итогу китаец пообещал полицейским больше никогда не заходить в Твиттер. Другой мужчина провёл 15 дней под стражей из-за твита.

Китайские власти не ответили на просьбу о комментарии. Представитель Twitter также отказался отреагировать на ситуацию.

Twitter, как и множество других западных сервисов, заблокирован в Китае. Однако многие местные жители пользуются им с помощью прокси-серверов или VPN. По оценке профессора немецкой школы управления Hertie Даниэллы Стокманн, в Китае насчитывается около 3,2 миллиона пользователей Твиттера — около 0,4% от всех пользователей интернета в стране.

Фото: Flickr/Esther Vargas