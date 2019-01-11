﻿ В Киеве провели обыск юмориста и кандидата в президенты Зеленского, Mixnews.lv

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На улице Большой Васильковской в центре Киева в пятницу после обеда прошла спецоперация. По данным украинских СМИ, полицейские взяли штурмом офис известного комика Владимира Зеленского, который в новогоднюю ночь заявил о своем участии в выборах президента Украины.

Речь идет о споре хозяйствующих субъектов. Неизвестный предприниматель решил оспорить право Зеленского на пользование помещением в суде. Процесс еще идет, однако узнав, что в офисе уже хозяйничают чужие люди, владельцы обратились за помощью в правоохранительные органы.

По словам очевидцев, на место происшествия прибыло четыре наряда полиции. Из офиса уже вывели пять человек и поместили в автобус спецназовцев, припаркованный неподалеку.

Другие подробности не приводятся.

Напомним, 31 марта 2019 года на Украине должны состояться очередные президентские выборы. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский пользуются наибольшей поддержкой населения среди кандидатов на пост президента страны. Согласно данным опроса центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени А.Яременко с 16 по 22 декабря 2018 года около 13,4 процента респондентов готовы отдать голоса в пользу Юлии Тимошенко. Комик Владимир Зеленский идет на втором месте с результатом 10,8 процента.

Источник: Life

Фото с места: издание "Вести"