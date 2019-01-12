﻿ Порносайты обязали проверять возраст посетителей из Великобритании, Mixnews.lv

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Веб-сайты, у которых более трети контента - информация порнографического содержания, должны будут проверять возраст посетителей из Великобритании. Как сообщает Sky News, закон был принят и требования вступят в силу в апреле.

Целью данной инициативы называют защиту несовершеннолетних от слишком откровенной информации. Sky News напоминает, что британское правительство еще в прошлом году занялось разработкой данного законопроекта. В числе возможных способов проверки возраста называлась идея вводить данные кредитной карты при посещении порносайта.

При этом специалисты по кибербезопасности высказывают опасения, что это требование необязательно защитит детей, но может поставить под вопрос безопасность личных данных пользователей.

Sky News приводит комментарий главы юридической фирмы, который подчеркивает, что пока непонятно, как именно будет проводиться проверка возраста и может ли она быть проведена без раскрытия личности, что крайне важно для такой деликатной сферы. Обсуждаются варианты предоставления данных онлайн, установления специальных программ и другие. "Есть разные предложения по получению "лицензии на порно", - заключил эксперт.

Отмечается, что закон может поставить под угрозу работу чиновников и высокопоставленных политиков, которые рискуют стать жертвами шантажа, если хакеры получат доступ к информации об их порно-предпочтениях. По данным за 2017 год, ежедневно из здания парламента Великобритании совершалось примерно по 160 попыток попасть на заблокированные порносайты.

Источник: Interfax

Фото: Flicrk/Anneka Tran