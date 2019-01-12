﻿ Шатдаун в США стал самым длинным в истории, Mixnews.lv

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12 января частичная приостановка работы (шатдаун) правительства США установила рекорд по продолжительности, пишут американские СМИ. До этого дольше всего длился шатдаун при президенте Билле Клинтоне - с 16 декабря 1995 года по 6 января 1996 года, то есть 21 день.

Правительство США приостанавливает работу из-за отсутствия финансирования в третий раз за время президентства Дональда Трампа, чего не случалось в стране уже 40 лет. Предыдущие сбои произошли в январе и феврале 2018 года и длились три дня и около суток соответственно.

Шатдаун затронул четверть федеральных ведомств, 800 тысяч служащих вынуждены работать без оплаты или находиться в неоплачиваемом отпуске. В минувшую пятницу они не получили первую зарплату в новом году и рискуют остаться без следующей. После прошлых сбоев сотрудникам возвращали долги по зарплате, но нет никаких гарантий, что это произойдет и сейчас, отмечает АР.

Некоторые работники пытаются найти дополнительный заработок на время шатдауна, например, в качестве школьных учителей. Другие ищут средства через краудфандинговые платформы. В некоторых городах открылись пункты помощи федеральным служащим, их снабжают едой и одеждой, предоставляют бесплатные завтраки и ланчи.

По оценке экономистов из S&P Global, шатдаун уже обошелся экономике США в 3,6 млрд долларов. Как пишет РБК, приостановка работы правительства заметно сказалась на работе национальных парков. В калифорнийском Джошуа-Три из-за отсутствия охраны туристы произвольно прокладывают дороги, мусорят, портят деревья.

Шатдаун также привел к тому, что некоторые государственные займы и гранты не обрабатываются, прекратились проверки безопасности пищевых продуктов. Если он продолжится до февраля, последствия будут еще более серьезными, так как многим учреждениям потребуется разработать более долгосрочные планы работы с ограниченным персоналом и без финансирования, пишет Time.

Напомним, причиной самого продолжительного шатдауна в истории США стали разногласия между Трампом и конгрессом о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Потребовав включить в бюджет 5,7 млрд долларов на эти цели, президент столкнулся с непримиримой позицией демократов - они готовы выделить только 1,3 млрд.

Ранее Трамп не исключал, что введет в стране чрезвычайное положение, позволяющее добиться выделения необходимой суммы на стену, но в пятницу он заявил, что не собирается делать это "так быстро", передает Washington Post.

Закон о чрезвычайных положениях 1976 года позволяет Трампу распределить средства по своему усмотрению в обход конгресса. Кроме того, он может использовать часть средств и людских ресурсов Министерства обороны на строительство объектов, необходимых для обеспечения национальной безопасности, отмечает ТАСС.

По данным WP, Трамп также может привлечь для строительства стены неиспользованные средства из бюджета инженерных войск, выделенные на ликвидацию последствий стихийных бедствий - это 13,9 млрд долларов.

Между тем мнения насчет введения ЧП разнятся даже среди соратников Трампа в стане республиканцев. В то время как сенатор Линдси Грэм призвал президента немедленно ввести режим ЧП и построить стену, сенатор Чарльз Грассли заявил, что это станет "плохим прецедентом".

Источник: Newsru