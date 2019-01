﻿ В результате взрыва в булочной Парижа погибли несколько человек, Mixnews.lv

В мире |

Два человека погибли в результате взрыва в булочной в центре Парижа, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастаньер. Об этом пишет BBC.

Еще 47 человек пострадали, 10 из них - серьезно, цитирует французскую прокуратуру Франс пресс. Отмечается, что первоначальная информация о четырех погибших была неверной.

Чуть позже МИД Испании сообщил, что скончался еще один человек - гражданка Испании.

Ранее в испанском внешнеполитическом ведомстве сообщали, что в результате инцидента гражданка Испании получила тяжелые ранения.

"К сожалению, пострадавшая испанка скончалась", — рассказали в испанском МИДе.

В ведомстве добавили, что в результате инцидента пострадал еще один гражданин Испании. Его состояние не уточняется.

Мощный взрыв прогремел в субботу утром в булочной на улице Рю-де-Тревиз. Из-за взрыва в близлежащих домах разбились окна, начался пожар. Как сообщается, инцидент произошел примерно в 9 утра по местному времени.

Больше 30 человек, по словам властей, получили ранения, серьезно пострадали 12 человек.

"12 человек серьезно пострадали, в том числе трое пожарных, и еще 24 человека получили легкие ранения", - цитирует Франс пресс начальника пожарной службы Парижа Эрика Муля.

Полиция предполагает, что причиной взрыва могла стать утечка газа.

Полиция города призвала людей воздержаться от посещения района, в котором случился инцидент, чтобы не мешать работе служб экстренной помощи.

Что произошло?

Булочная Hubert на улице Рю-де-Тревиз в момент взрыва еще была закрыта, пишет газета Le Parisien.

Пожарные знали об утечке газа в здании и направлялись туда для ее устранения, когда случился взрыв.

Оказавшаяся на месте происшествия журналист Эмили Молли рассказала о том, что там происходило.

Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA