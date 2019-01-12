﻿ Политолог призвал НАТО объединиться для противостояния "российской угрозе", Mixnews.lv

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Старший научный сотрудник Фонда "Наука и политика" в Берлине, политолог Оливер Трэнерт заявил, что противостоять "российской ядерной угрозе" смогут только США. Об этом он написал в колонке для Welt.

По его словам, одной из главных целей российской стороны является "политическое расшатывание" единства западных государств, поэтому им необходимо объединиться. Кроме того, Трэнерт призвал страны Альянса открыто, ясно и подробно заявлять обо всех военных мерах, а также сохранять сплоченность.

Он также отметил, что по возможности размещения ракет в Европе следует избежать.

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/Jonathan Lurie