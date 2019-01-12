﻿ Политолог призвал НАТО объединиться для противостояния "российской угрозе", Mixnews.lv

Политолог призвал НАТО объединиться для противостояния "российской угрозе" (9)
В мире | 12 января 2019 года, 16:50
Старший научный сотрудник Фонда "Наука и политика" в Берлине, политолог Оливер Трэнерт заявил, что противостоять "российской ядерной угрозе" смогут только США. Об этом он написал в колонке для Welt.
По его словам, одной из главных целей российской стороны является "политическое расшатывание" единства западных государств, поэтому им необходимо объединиться. Кроме того, Трэнерт призвал страны Альянса открыто, ясно и подробно заявлять обо всех военных мерах, а также сохранять сплоченность.
Он также отметил, что по возможности размещения ракет в Европе следует избежать.
Источник: Gazeta
Фото из Flickr/Jonathan Lurie
Ха-ха-ха!Хуторянин,из 29 стран только США супервалта,все остальные только шавки!России не привыкать с супервалтами разбираться,последний раз это было в 1945году!Хотите ещё раз рискнуть?
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Не так давно, во вторую мировую, Россия уже гнала и громила в хлам, все эти 29 супер наций. Аж до самого Берлина. А сейчас есть еще и термояд.
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Пока что Трампыч начал ноги вытирать о гейропу ,вот гейропа и в прострации ,опять вопли-"объединялки"...
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