﻿ В Японии мартышки по проводам перебрались через заснеженное поле, Mixnews.lv

В Японии мартышки по проводам перебрались через заснеженное поле (1)

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В мире | 13 января 2019 года, 12:31

В Японии очевидцы сняли на видео группу обезьян, демонстрирующих чудеса ловкости — они перебираются по проводам через поле, занесенное снегом, сообщает NDTV.

В северной части Японии мартышки не захотели идти по заснеженному полю и проявили смекалку: перебрались через снежный участок по проводам. Видео было загружено в социальную сеть женщиной, которая снимала окрестности города Муцу и случайно обнаружила обезьян. За считаные часы ролик набрал больше миллиона просмотров.

Японские макаки привлекают туристов со всего мира своей привычкой купаться в горячих источниках зимой. Несмотря на то что у них густая шерсть, холода они не любят. Видимо, поэтому и изобрели такой необычный способ избежать соприкосновения со снегом.

Источник: РИА Новости

Комментарии 1
Дуся35 минут назад
Животные не глупее человекофф. У вороны вообще в голове компьютер, она умеет рассчитать скорость и направление ветра или течения реки и точно поймать еду.
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