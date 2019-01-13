﻿ В Японии мартышки по проводам перебрались через заснеженное поле, Mixnews.lv

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В Японии очевидцы сняли на видео группу обезьян, демонстрирующих чудеса ловкости — они перебираются по проводам через поле, занесенное снегом, сообщает NDTV.

В северной части Японии мартышки не захотели идти по заснеженному полю и проявили смекалку: перебрались через снежный участок по проводам. Видео было загружено в социальную сеть женщиной, которая снимала окрестности города Муцу и случайно обнаружила обезьян. За считаные часы ролик набрал больше миллиона просмотров.

Японские макаки привлекают туристов со всего мира своей привычкой купаться в горячих источниках зимой. Несмотря на то что у них густая шерсть, холода они не любят. Видимо, поэтому и изобрели такой необычный способ избежать соприкосновения со снегом.

Источник: РИА Новости