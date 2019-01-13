﻿ Нетаньяху признался в атаках Израилем по Сирии, Mixnews.lv

Нетаньяху признался в атаках Израилем по Сирии (1)

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В мире | 13 января 2019 года, 12:49

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху признал в воскресенье, что Израиль атаковал в течение последних 36 часов цели в Сирии. Соответствующее заявление он сделал в начале еженедельного заседания правительства.

"За последние 36 часов ВВС Израиля нанесли удары по целям в Сирии", - сказал глава израильского кабмина.

"Армия обороны Израиля сотни раз атаковала цели Ирана и [ливанского шиитского движения] "Хезболлах". Последние удары доказывают, что мы полны решимости действовать против Ирана в Сирии", - добавил премьер, чьи высказывания цитирует государственное радио Израиля Kan.

Как сообщило агентство SANA, Израиль в ночь на субботу нанес удар по складскому помещению в районе аэропорта Дамаска.

По сведениям телеканала Al Hadath, израильские самолеты атаковали иранские военные склады в районе столичного аэропорта, которыми пользуется "Хезболлах".

_Источник: ТАСС _

Комментарии 1
Patriot20 минут назад
Saprotams, ka Izraèla sevi aizstàv un veic triecienus teroristakajiem iránu grupèjumiem. Ceru, ka ebreji saprot, ka ierocus aràbu teroristiem dod Krievija. Krievija arì finansè un visàdi kùda sos aràbu teroristiskos grupèjumus.
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