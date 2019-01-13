﻿ Нетаньяху признался в атаках Израилем по Сирии, Mixnews.lv

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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху признал в воскресенье, что Израиль атаковал в течение последних 36 часов цели в Сирии. Соответствующее заявление он сделал в начале еженедельного заседания правительства.

"За последние 36 часов ВВС Израиля нанесли удары по целям в Сирии", - сказал глава израильского кабмина.

"Армия обороны Израиля сотни раз атаковала цели Ирана и [ливанского шиитского движения] "Хезболлах". Последние удары доказывают, что мы полны решимости действовать против Ирана в Сирии", - добавил премьер, чьи высказывания цитирует государственное радио Израиля Kan.

Как сообщило агентство SANA, Израиль в ночь на субботу нанес удар по складскому помещению в районе аэропорта Дамаска.

По сведениям телеканала Al Hadath, израильские самолеты атаковали иранские военные склады в районе столичного аэропорта, которыми пользуется "Хезболлах".

_Источник: ТАСС _