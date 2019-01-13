﻿ Конора Макгрегора обвинили в наркомании, Mixnews.lv

Конора Макгрегора обвинили в наркомании
В мире | 13 января 2019 года, 15:46
Экс-чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи ответил на критику со стороны бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора, передает "Советский спорт".
Ирландец в своем недавнем заявлении назвал Малиньяджи "нищей сучкой", призвав того перестать обсуждать тему с публикацией видеозаписи их спарринга, на котором Макгрегор якобы отправил в нокдаун Поли.
"У него невероятный талант быть крутым артистом в плане всякого дерьма. Может быть, ты и богат, но ты кокаинщик. Не позволяй гадости, которую ты глотаешь пятничными вечерами, затуманивать сознание", — написал боксер в своем Instagram.
Источник: Газета.ru
Фото: flickr.com/Andrius Petrucenia