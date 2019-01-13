﻿ Конора Макгрегора обвинили в наркомании, Mixnews.lv

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Экс-чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи ответил на критику со стороны бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора, передает "Советский спорт".

Ирландец в своем недавнем заявлении назвал Малиньяджи "нищей сучкой", призвав того перестать обсуждать тему с публикацией видеозаписи их спарринга, на котором Макгрегор якобы отправил в нокдаун Поли.

"У него невероятный талант быть крутым артистом в плане всякого дерьма. Может быть, ты и богат, но ты кокаинщик. Не позволяй гадости, которую ты глотаешь пятничными вечерами, затуманивать сознание", — написал боксер в своем Instagram.

Источник: Газета.ru

Фото: flickr.com/Andrius Petrucenia