﻿ Мэра польского Гданьска ударили ножом во время концерта, Mixnews.lv

Мэра польского Гданьска ударили ножом во время концерта
В мире | 13 января 2019 года, 22:30
Мэр польского Гданьска Павел Адамович госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения неизвестного мужчины с ножом во время благотворительного концерта, сообщает РИА "Новости".
Уточняется, что на сцену, где находился Адамович, выбежал мужчина, который начал кричать, что во время правления предыдущего правительства Польши был незаконно приговорен к тюремному заключению. Завязалась потасовка, в ходе которой Адамович получил ножевое ранение.
Сообщается, что мэра Гданьска в течение длительного времени реанимировали на сцене, затем перевезли в больницу.
На месте происшествия работает полиция.
Источник: Газета.ru
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