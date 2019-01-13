﻿ Мэра польского Гданьска ударили ножом во время концерта, Mixnews.lv

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Мэр польского Гданьска Павел Адамович госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения неизвестного мужчины с ножом во время благотворительного концерта, сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что на сцену, где находился Адамович, выбежал мужчина, который начал кричать, что во время правления предыдущего правительства Польши был незаконно приговорен к тюремному заключению. Завязалась потасовка, в ходе которой Адамович получил ножевое ранение.

Сообщается, что мэра Гданьска в течение длительного времени реанимировали на сцене, затем перевезли в больницу.

На месте происшествия работает полиция.

Источник: Газета.ru

Фото: pixabay.com