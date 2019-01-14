﻿ В Белоруссии предложили ограничить трансляцию российских телеканалов, Mixnews.lv

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Оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" (БНФ) призвала власти страны ограничить трансляцию российских телеканалов и заменить их программами собственного производства, а жителей Белоруссии — пользоваться белорусским языком и совершенствовать его. Об этом сообщается на сайте политического объединения.

Как отмечается в сообщении партии, значительная часть белорусов не пользуется белорусским языком, смотрит в основном российские каналы и живет в "российском языковом пространстве". Члены БНФ призвали заменить российские программы передачами собственного производства или сбалансированным набором иностранных телепрограмм.

"Требуем от властей Беларуси ограничить трансляцию российских телеканалов, разжигающих межнациональную вражду и, по существу, являющихся средствами ведения информационной войны против нашей страны", — указывается в сообщении партии.

Также БНФ призвал власти страны принимать законодательные акты на белорусском языке, а бизнес — использовать белорусский в рекламных кампаниях и при коммуникации с покупателями.

В конце октября министр информации Белоруссии Александр Карлюкевич заявил, что в стране два государственных языка — белорусский и русский​ и каждый сам должен делать выбор, на каком языке говорить.

_Источник: РБК _

Фото: pixabay.com