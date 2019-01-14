﻿ В США намерены допросить переводчиков со встреч Трампа и Путина, Mixnews.lv

В США намерены допросить переводчиков со встреч Трампа и Путина (2)

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В мире | 14 января 2019 года, 08:32

Члены Палаты представителей намерены в понедельник встретиться с юристами и обсудить с ними возможность вызвать на слушания переводчиков Трампа, которые работали с ним во время встречи президента с Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге, сообщает ABC. Собеседник телеканала рассказал, что конгрессменов взволновали сообщения о том, что президент США лично удалял определенные места из записей своих помощников.

Идею вызвать на разговор переводчиков Трампа представители Демократической партии выдвигали еще летом прошлого года, после встречи главы США с Путиным с глазу на глаз в Хельсинки. Однако тогда против выступили представители Республиканской партии. По мнению главы комитета Палаты представителей по безопасности Адама Шиффа, сейчас ситуация может измениться, и республиканцы согласятся с необходимостью допросить переводчиков.

Накануне газета Washington Post сообщила о том, что Трамп всячески пытался скрыть от общественности детали своих переговоров с Путиным. Для этого, по словам источников издания, американский лидер по крайней мере однажды хотел завладеть записями своего переводчика и давал указания лингвисту не обсуждать то, что произошло, с другими должностными лицами в его администрации.

В Государственном департаменте материал Washington Post комментировать не стали. Трамп, в свою очередь, заявил, что ничего от общественности не скрывал. При этом он обвинил владельца Washington Post Джеффа Безоса в том, что тот использует газету для продвижения интересов своей компании Amazon.

Источник: РБК

Комментарии 2
Считаю, что 1 час назад
необходимо допросить унитазы из финских сортиров - наверняка Трамп с Путиным по ним переговаривались.

Совсем охренели гегемоны - они бы ещё исповедников начали допрашивать.
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Patriot1 час назад
Nopratinàs tàpèc, ka labi apzinàs kàdu draudu pasaules drosìbai rada Kremlis un Putins. Saprot arì to, ka Putinam ticèt nevar un negrib pielaut seperàtas un nekontrolèjamas sarunas ar vinu.
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