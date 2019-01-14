﻿ В США намерены допросить переводчиков со встреч Трампа и Путина, Mixnews.lv

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Члены Палаты представителей намерены в понедельник встретиться с юристами и обсудить с ними возможность вызвать на слушания переводчиков Трампа, которые работали с ним во время встречи президента с Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге, сообщает ABC. Собеседник телеканала рассказал, что конгрессменов взволновали сообщения о том, что президент США лично удалял определенные места из записей своих помощников.

Идею вызвать на разговор переводчиков Трампа представители Демократической партии выдвигали еще летом прошлого года, после встречи главы США с Путиным с глазу на глаз в Хельсинки. Однако тогда против выступили представители Республиканской партии. По мнению главы комитета Палаты представителей по безопасности Адама Шиффа, сейчас ситуация может измениться, и республиканцы согласятся с необходимостью допросить переводчиков.

Накануне газета Washington Post сообщила о том, что Трамп всячески пытался скрыть от общественности детали своих переговоров с Путиным. Для этого, по словам источников издания, американский лидер по крайней мере однажды хотел завладеть записями своего переводчика и давал указания лингвисту не обсуждать то, что произошло, с другими должностными лицами в его администрации.

В Государственном департаменте материал Washington Post комментировать не стали. Трамп, в свою очередь, заявил, что ничего от общественности не скрывал. При этом он обвинил владельца Washington Post Джеффа Безоса в том, что тот использует газету для продвижения интересов своей компании Amazon.

Источник: РБК