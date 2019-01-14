﻿ Названа дата выхода последнего сезона "Игры престолов", Mixnews.lv

В мире |

Заключительный сезон сериала «Игра престолов» выйдет на экраны 14 апреля, сообщил в Twitter телеканал HBO.

HBO также опубликовал тизер последнего сезона. Как отмечает The Hollywood Reporter, его снял режиссер Дэвид Наттер, в 2015 году получивший «Эмми» за один из эпизодов сериала. Он также поставил три из шести серий заключительного сезона.

«Игра престолов» выходит с 2011 года, сериал основан на цикле «Песнь льда и пламени» писателя Джорджа Мартина. В 2018 году «Игра престолов» заработала 22 номинации на премию «Эмми» и получила награду как «Лучший драматический сериал».

О том, что последний сезон сериала выйдет в апреле 2019-го актриса Мэйси Уильямс рассказала в интервью Metro в январе прошлого года, однако, точная дата была неизвестна. Заключительная серия последнего на данный момент седьмого сезона собрала в США рекордные 16,5 млн просмотров.

Источник: РБК