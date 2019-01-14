﻿ Фото яйца побило мировой рекорд лайков в Инстаграме, Mixnews.lv

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В истории инстаграма новый рекорд: снимок самого обычного куриного яйца набрал больше всего лайков за всю историю существования соцсети, пишет Medialeaks. Фотографии уже поставили сердечко больше 24 миллионов человек, и число постоянно растет.

До недавнего времени самой популярной публикацией было фото в аккаунте модели и сестры Ким Кардашьян, Кайли Дженнер. В феврале 2018 года девушка опубликовала снимок своей новорожденной дочки и объявила, что малышку зовут Сторми Вебстер. За несколько дней пост набрал больше 15 миллионов лайков.

Другие самые популярные посты в инстаграме за всю историю соцсети — публикация Джастина Бибера о помолвке с Хейли Болдуин (более 13,3 миллионов лайков), последний пост XXX Tentacion перед смертью (также больше 13,3 миллионов лайков). На пятки им наступала ещё одна публикация Кайли Дженнер — второе фото её маленькой дочки с более чем 13 миллионами лайков.

Но в середине января рекорд по лайкам инстаграма неожиданно побило фото… куриного яйца. Да-да. Теперь это пост с наибольшим количеством сердечек: на момент написания этой заметки их больше 24 миллионов, и цифра постоянно растёт.

Что за куриное яйцо, которое все лайкают?

Сам пост не представляет собой ничего сверхъестественного: это обыкновенная фотография яйца с коричневой скорлупой на белом фоне. Посмотрите сами и убедитесь.

Почему все ставят лайки куриному яйцу? Изначально — из желания сместить Кайли Дженнер с её пьедестала (а когда цели удалось достичь — уже просто так). Создатель аккаунта предложил это в описании поста, который появился в соцсети 5 января.

Давайте вместе поставим мировой рекорд и сделаем пост с наибольшим количеством лайков в инстаграме. Побьём текущий рекорд, удерживаемый Кайли Дженнер (18 миллионов [лайков]). У нас получится. #ЛайкниЯйцо #ВоиныЯйца #БандаЯйца

Неожиданно людям понравилась идея. Просмотры набирались не так быстро, как в аккаунте Кайли Дженнер: 13 миллионов лайков удалось достичь только к 13 января, пишет BuzzFeed. Но после выхода в СМИ многочисленных публикаций о яйце количество сердечек начало резко расти. Бум! 14 января хозяйка самого популярного поста потеряла свой титул.