﻿ В Ростовской области произошел взрыв газа в жилом доме: под завалами могут быть люди, Mixnews.lv

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В девятиэтажном доме в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв. Около шести утра 14 января на девятом этаже дома взорвался бытовой газ, сообщили в МЧС. Всего в четырех поврежденных квартирах проживали 12 человек, семь спасены, один погиб. Судьба четырех человек устанавливается.

В результате случившегося частично обрушился подъезд, повреждения получили четыре квартиры — две на восьмом и две на девятом этажах. В МЧС заявили, что существует угроза дальнейшего обрушения дома, передает РИА Новости.

По данным мэрии, всего в доме зарегистрировано 138 человек. Режим чрезвычайной ситуации введен локально – для пострадавшего дома.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, незадолго до взрыва одна из жительниц дома почувствовала утечку газа. В декабре 2018 года в доме уже жаловались на утечку газа. После взрыва в Шахтах ввели локальный режим чрезвычайной ситуации, распространяющийся только на пострадавшее здание.

В результате взрыва газа в городе Шахты погиб один человекhttps://t.co/0RcooG3sQJ pic.twitter.com/oOBYVHM14D — #говоритмосква (@govoritmsk) 14 января 2019 г.