﻿ В Ростовской области произошел взрыв газа в жилом доме: под завалами могут быть люди, Mixnews.lv

В Ростовской области произошел взрыв газа в жилом доме: под завалами могут быть люди (1)
В девятиэтажном доме в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв. Около шести утра 14 января на девятом этаже дома взорвался бытовой газ, сообщили в МЧС. Всего в четырех поврежденных квартирах проживали 12 человек, семь спасены, один погиб. Судьба четырех человек устанавливается.
В результате случившегося частично обрушился подъезд, повреждения получили четыре квартиры — две на восьмом и две на девятом этажах. В МЧС заявили, что существует угроза дальнейшего обрушения дома, передает РИА Новости.
По данным мэрии, всего в доме зарегистрировано 138 человек. Режим чрезвычайной ситуации введен локально – для пострадавшего дома.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, незадолго до взрыва одна из жительниц дома почувствовала утечку газа. В декабре 2018 года в доме уже жаловались на утечку газа. После взрыва в Шахтах ввели локальный режим чрезвычайной ситуации, распространяющийся только на пострадавшее здание.
В результате взрыва газа в городе Шахты погиб один человекhttps://t.co/0RcooG3sQJ pic.twitter.com/oOBYVHM14D— #говоритмосква (@govoritmsk) 14 января 2019 г.
Во время спасательных работ и расследований причин взрыва в Шахтах в небо запускали дронов. Фотографией с одного из таких дронов с нами поделились сотрудники следкома РФ.— 161.ru (@161ru) 14 января 2019 г.
Продолжаем трансляцию с места событий: https://t.co/cbTc1y4dlo
#Шахты pic.twitter.com/eO4hkhxHX2
Ростовская область. г.Шахты. Частенько у них.. pic.twitter.com/p1gqCbgr55— Бильбо Беггинс (@vidok4) 14 января 2019 г.
Роисся, вперде!