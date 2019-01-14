﻿ Мэй признала, что парламент Британии может заблокировать Brexit, Mixnews.lv

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Парламент Великобритании проведет голосование по Brexit 15 января. Премьер-министр Тереза Мэй выступит с речью 14 января, в которой признает, что парламент, скорее всего, заблокирует Brexit. Об этом сообщает BBC со ссылкой на текст речи.

"Как мы видели за последние несколько недель, в Вестминстере есть люди, которые хотели бы отложить или даже остановить Brexit, и которые будут использовать для этого все доступные им средства", - говорится в речи Мэй.

Сообщается, что депутаты Европарламента обратились с открытым письмом к гражданам Британии. Депутаты призывают отказаться от Brexit и продолжить сотрудничество с Европейским союзом.

Голосование по Brexit, которое должно было пройти 11 декабря, перенесли на вторник, 15 января, из-за большой вероятности провала.

Источник: NEWS ONE

Фото: Pixabay.com