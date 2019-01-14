﻿ Рейсы Lufthansa Рига-Франкфурт отменят из-за забостовки, Mixnews.lv

В мире |

Lufthansa, крупнейшая авиакомпания в Европе, отменила не менее 414 рейсов 15 января из-за забастовок рабочих в восьми немецких аэропортах, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Из-за забастовки во Франкфуртском аэропорту 15 января будут отменены все рейсы в Ригу и обратно. Чтобы получить более подробную информацию, пассажирам следует связаться с авиакомпанией.

В этот день состоится забастовка сотрудников сферы безопасности аэропортов ФРГ, которые требуют увеличения зарплаты. Она в течение нескольких часов пройдет в аэропортах Франкфурта и Мюнхена (в них расположены хабы Lufthansa), а также в Гамбурге, Ганновере, Бремене, Дрездене, Эрфурте и аэропорте Лейпцига и Галле, пишет агентство.

Таким образом, отмена коснется 386 рейсов внутри Европы и 28 межконтинентальных маршрутов, причем эти цифры не учитывают отмены рейсов в Мюнхене и могут вырасти, добавляет Lufthansa.

Забастовку организовывает немецкий профсоюз работников сферы услуг Verdi. Повышение выплат, согласно его требованиям, должно затронуть 23 тыс. человек, уточняет Deutsche Welle.

«Так как работодатели не продемонстрировали желания предложить сотрудникам улучшенные условия, усиление забастовок стало необходимым», — цитирует Bloomberg члена правления Verdi Уте Киттеля.

Источник: РБК

Фото: Pixabay.com